Bekijk hier alle uitslagen van de Europese topcompetities

LIVE La Liga | FC Barcelona krijgt met herstelde Frenkie de Jong bezoek van ‘De­pay-loos’

FC Barcelona verkeert niet in grootse vorm. Eerst verloor het met 4-0 van aartsrivaal Real Madrid in de Copa del Rey om vervolgens doelpuntloos gelijk te spelen tegen Girona en Getafe in La Liga. Vandaag krijgt het om 16.15 uur opnieuw bezoek van een Madrileense club. Je volgt Barcelona tegen Atlético Madrid, dat vandaag ook nog zónder Memphis aantreedt, via ons liveblog.