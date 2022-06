Bekijk hier alle samenvattingen van de Dutch Darts Masters in de Ziggo Dome

De fans hebben gekregen wat ze wilden: een Nederlander in de finale van de Dutch Darts Masters. Waar misschien de verwachting was dat Michael van Gerwen de finale zou halen, was het Dirk van Duijvenbode die een gooi kon doen naar de titel. De ‘Titan of Aubergenius’ nam het in de finale op tegen Dimitri van den Bergh, nadat hij in de halve finale in een absolute thriller wist te winnen van James Wade. Echter was Van Duijvenbode niet opgewassen tegen Van Den Bergh die een grandioos toernooi gooide.