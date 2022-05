Bekijk hier alle internationale uitslagen van de zaterdag

zaterdag 3b+3d WHS heeft de titel bijna binnen na gewonnen topper, vermakelij­ke derby tussen Kogelvan­gers en Klundert

In een boeiende topper trok WHS in Halsteren met wat meeval de zege naar zich toe: 1-3. Twan van Mechelen miste in de slotfase bij een strafschop de droomkans op de gelijkmaker. Onderin deed Seolto goede zaken met een 1-3 zege bij Noad’67. Tholense Boys schoot niet veel op met het op zich verdienstelijke 1-1 gelijkspel tegen Prinsenland. Die eindstand stond ook in het duel tussen ZSC’62 en De Fendert op het bord. Kogelvangers en Klundert sloten een vermakelijke derby af met een 2-2 gelijkspel.

