Bekijk hier alle goals uit de Champions League

Kelderman: ‘Stiekem had ik op meer gehoopt’

21 oktober Wilco Kelderman had er een klein beetje op gehoopt in de eerste Dolomieten-etappe van de Giro de macht over te nemen, maar het roze zit nog altijd om de schouders van João Almeida. De kans is groot dat de Stelvio-etappe van morgen beslissend zal zijn.