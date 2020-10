Bekijk de beelden: woeste Messi schiet bal tegen scheidsrechter aan

Gehavend FC Den Bosch pakt punt bij Roda JC, Go Ahead niet langs Excelsior

18:43 De twee wedstrijden van zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie hebben geen enkel doelpunt opgeleverd. Zowel Go Ahead Eagles - Excelsior als Roda JC - FC Den Bosch eindigde in 0-0.