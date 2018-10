Bekerwedstrijd van Leicester City uitgesteld

De clubs zouden elkaar in Leicester treffen in de vierde ronde van het toernooi om de League Cup, het ‘tweede’ Engelse bekertoernooi. Het duel is echter uitgesteld na de dood van Vichai Srivaddhanaprabha, de Thaise eigenaar van Leicester City.

Srivaddhanaprabha (60) kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash. Voor het stadion van Leicester City is een bloemenzee ontstaan. Vanaf dinsdag kunnen supporters in het King Power-stadion, vernoemd naar het bedrijf van Srivaddhanaprabha, hun medeleven betuigen in een condoleanceboek.

Niet alleen de bekerwedstrijd tegen Southampton is uitgesteld, ook de ontmoeting tussen de beloftenteams van Leicester City en Feyenoord in het kader van de Premier League International Cup wordt verschoven.

De spelers van Leicester reageerden bedroefd en verslagen, nadat gisteravond was bekendgemaakt dat Srivaddhanaprabha zoals al werd gevreesd tot de slachtoffers behoort. De Thai werd in 2010 eigenaar van de bescheiden Engelse club, die in 2016 de hele voetbalwereld verraste door kampioen van de Premier League te worden.