Bekerhouder Barça met speels gemak naar kwartfinales Copa

Bij Barcelona, waar Jasper Cillessen onder de lat bar weinig te doen had, waren Dembélé en Messi weer eens op dreef. De Fransman nam de eerste twee goals voor zijn rekening en was bij vlagen ongrijpbaar voor de defensie van Levante, Messi scoorde na de rust. De ploeg van trainer Paco López kroop alleen in de slotfase even uit zijn schulp met een bal op de paal van Emmanuel Boateng in de blessuretijd. Het kalf was toen echter al verdronken.

Real Betis en Espanyol plaatsten zich vanavond ook voor de kwartfinale. De club van Quique Setién had voldoende aan 2-2 bij Real Sociedad, nadat het eerste duel in Sevilla vorige week op 0-0 was geëindigd. De uitgoals van Betis in Anoeta gaven de doorslag.



Bij Real Betis bleef de Mexicaanse tiener Diego Lainez, die vorige week de Spanjaarden verkoos boven Ajax, negentig minuten op de bank. Oud-PSV’er Andrès Guardado zat niet bij de selectie. De doelpunten van Betis kwamen van Sergio Canales en Loren Morón. De thuisploeg, die in La Liga één plaatsje lager staat (7 om 8) dan Betis, scoorde via Igor Zubeldia en Mikel Merino. Bij de bezoekers kreeg Giovani Lo Celso in de blessuretijd rood.