Bekerduel tussen 'Fener' en Besiktas gestaakt

Europese avontuur Donar is voorbij

22:03 Het Europese avontuur van de mannenploeg van basketbalclub Donar is voorbij. De ploeg van coach Erik Braal kwam in het uitverkochte MartiniPlaza in Groningen net iets tekort tegen Reyer Venezia. De thuisclub wist de return nog wel met 83-80 te winnen.