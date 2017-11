Bekende WK-ballen: welke was de mooiste?

PollVandaag werd in Moskou de Telstar 18 gepresenteerd , de officiële bal voor het komende WK in Rusland. Wij doken in de geschiedenis van acht befaamde WK-ballen en vroegen ons af welke de mooiste is. Stem mee met de poll.

WK 1970: de Telstar

Het WK in Mexico was het eerste dat live werd uitgezonden op televisie. Om de kijker te plezieren, koos Adidas voor een ontwerp met 32 zwart-witte vlakken – televisie was in die tijd nog in zwart-wit. Het toernooi werd gewonnen door Brazilië.

Telstar 18 (2018) Welke WK-bal is de mooiste? Telstar (1970) (19%)

Tango (1982) (30%)

Azteca (1986) (2%)

Tricolore (1998) (9%)

Fernova (2002) (3%)

Jabulani (2010) (16%)

Brazuca (2014) (16%)

Telstar 18 (2018) (5%)

WK 1982: de Tango

Menig voetbalhart gaat kloppen voor de iconische Tango, de laatste leren WK-bal. Op het toernooi in Spanje moest het projectiel vanwege het slijtende rubber vaak tijdens de wedstrijden worden vervangen. Italië won het WK.

WK 1986: de Azteca

Vier jaar later, opnieuw in Mexico, werd er voor het eerst gespeeld met een handgemaakte, volledig synthetische bal. Het ontwerp is gebaseerd op de muurschilderingen van de Azteken. Eindwinnaar Argentinië kon er het beste mee uit de voeten.

WK 1998: de Tricolore

Tot het WK van 1998 werd er áltijd met een zwart-witte bal gespeeld. Daar kwam met de Tricolore, gebaseerd op de Franse driekleur, verandering in. Het chauvinistische speeltuig deed het gastland goed: Frankrijk won het toernooi.

WK 2002: de Fevernova

Dit futuristische ding deed zijn intrede op het WK in Japan en Zuid-Korea. De Fevernova kreeg van Adidas een synthetische schuimlaag om de koers van de bal minder voorspelbaar te maken – de eerste zwabberbal dus. Brazilië werd er kampioen mee.

WK 2010: de Jabulani

Over zwabberballen gesproken. Gastland Zuid-Afrika maakte zich met de Jabulani niet populair bij de keepers. De ‘meest ronde bal ooit’ bleek ook de lichtste en vloog voor het oog van de goalies alle kanten op. Spanje klopte Nederland in de finale.

WK 2014: de Brazuca

De Brazuca was ruim drie jaar geleden in Brazilië de eerste bal waarvan de naam door de fans werd gekozen. Meer dan een miljoen stemmers kozen voor Brazuca, een term om de nationale trots mee te duiden. Het was ook de eerste bal met een eigen Twitter-account. Duitsland zegevierde.

WK 2018: de Telstar 18