Beitske Visser start vandaag in W Series: ‘Ik krijg nu respect van iedereen’

column Net voor de zinderende ontknoping trekt de KNVB de stekker eruit: saai is het nooit in de vijfde klasse

8:00 De bond was onverbiddelijk. Wéér kwam het eerste elftal van The White Boys niet opdagen. Voor de vierde keer dit seizoen alweer. Einde verhaal. Klaar mee. Per direct uit de competitie! ,,Dit is nieuw voor mij”, aldus een bestuurder van de voetbalclub die uitkomt in de vijfde klasse van het Brabantse amateurvoetbal. ,,Ik sta er niet van te kijken”, voegt het bestuurslid er schouderophalend aan toe. Echt heel betrokken klonk hij niet.