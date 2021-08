Beitske Visser na megacrash ‘gewoon’ in Zandvoort: ‘Won er al eens met een gebroken rug’

Door Arjan Schouten



Haar rug doet nog pijn. Haar ribben doen zeer. En haar dagen bestaan uit fysio, fysio en nog meer fysio, na haar gigantische crash op het asfalt van Spa-Francorchamps, afgelopen vrijdag. Maar Beitske Visser is er sowieso bij, in Zandvoort, waar de W Series opnieuw gekoppeld zijn aan de Formule 1. ,,Het is wel eh... kut. Een thuisrace en dan dit’’, zegt ze, over haar benarde aanloop richting het raceweekend voor eigen volk. ,,Maar ik heb niks gebroken, dus ik mag eigenlijk niet eens klagen. Zandvoort is fysiek gezien de zwaarste baan waar wij rijden, maar gelukkig is mijn nek oké. Dat is het belangrijkste’’, weet ze uit ervaring.