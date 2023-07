Begeerde Mitchel Bakker wordt ploeggenoot van Koopmeiners en De Roon bij Atalanta

met video Annemiek van Vleuten ondanks val steviger aan kop Giro Donne: ‘Zware, maar perfecte dag’

Annemiek van Vleuten heeft haar voorsprong in het algemeen klassement in de Giro Donne verder uitgebouwd. De 40-jarige rozetruidraagster ging zelf vanuit tweede positie onderuit in de lastige afdaling richting de finish, maar ongeveer tegelijkertijd kwam achter haar ook haar voornaamste concurrente Elisa Longo Borghini ten val. De Italiaanse verloor veel tijd, terwijl Van Vleuten snel weer kon opstappen.