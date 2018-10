Beerschot speelt topper in Belgische tweede klasse ‘onder voorbehoud’

Omdat er ,,onduidelijkheid is ontstaan in het voetbal” zal Beerschot Wilrijk op het wedstrijdformulier aangeven de wedstrijd onder voorbehoud te spelen.



De derby is van groot belang voor de eersteperiodetitel, maar wordt overschaduwd door het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. Olivier Somers en Thierry Steemans, respectievelijk hoofdaandeelhouder en financieel directeur van KV Mechelen, werden in dat kader aangehouden en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping.



Het duel staat onder leiding van de Nederlander Sander van der Eijk, voortkomend uit een samenwerking tussen de voetbalbonden van België en Nederland. Vorige week werd er in de tweede klasse vanwege het voetbalschandaal niet gevoetbald.