Beckhams Inter Miami speelt eerste thuisduel tegen LA Galaxy

Gevallen Thijssen kan inmiddels met familie praten

21:07 Het gaat wat beter met wielrenner Gerben Thijssen, die gisteren in de zesdaagse van Gent zwaar ten val kwam en op de intensive care belandde. Zijn ploeg Lotto Soudal meldde dat zijn toestand licht is verbeterd. ,,Gerben heeft even met zijn familie kunnen praten”, aldus een door de werkgever uitgegeven verklaring.