Beckhams Inter Miami krijgt megaboete wegens overschrijden salarisplafond

Waarschijn­lijk forse boete voor David Neres na arrestatie op illegaal feest in São Paulo

28 mei Ajax-aanvaller David Neres kan vermoedelijk minimaal een forse boete tegemoetzien nadat hij donderdagnacht door de politie in São Paulo werd gearresteerd bij een inval tijdens een illegaal feest in een nachtclub. Op de clandestiene party waren 124 mensen aanwezig, van wie de meesten zich niet hielden aan de verplichte sociale distantie of mondkapjes droegen, aldus een verklaring van de deelstaat São Paulo.