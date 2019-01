Beckenbauer: Borussia Dortmund pakt de titel

‘Sol(d) out!’: NAC-aan­hang strooit zout in Tilburgse wond in aanloop naar derby

10:44 Nu de Brabantse derby tussen Willem II en NAC steeds dichterbij komt, worden de eerste plaagstootjes uitgedeeld. Supporters van de Bredanaars hebben in de nacht van donderdag op vrijdag spandoeken opgehangen bij het Koning Willem II Stadion in Tilburg met de tekst Sol(d) out!