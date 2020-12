Beaton gooit Phil Taylor uit de recordboeken, maar blaast vroege aftocht

,,De tijd vliegt", zei Beaton nog voor aanvang van zijn duel met Diogo Portela tegen RTL7. ,,Ik ben blij dat ik nog meedoe. Hopelijk ben ik er volgend jaar ook weer bij. Het was namelijk een moeilijk jaar. Aan veel wedstrijden kon ik niet meedoen, maar als alles straks weer normaal is hoop ik weer op te krabbelen", legde hij uit. Aan zijn dertigste WK-deelname zal Beaton overigens met niet veel plezier terugkijken: Portela was in drie sets te sterk en won als eerste Braziliaan ooit een WK-wedstrijd.



Of het record van Beaton, die in 1996 het WK van de BDO won, lang stand houdt is de vraag. Raymond van Barneveld volgt met 28 deelnames en hoopt volgend jaar weer deel te nemen aan de wereldkampioenschappen.