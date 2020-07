BBC-prijs: De Bruyne troeft Van Dijk af, Miedema wéér de beste

Ineos Drie kopmannen in de Tour, hoe moeilijk is dat?

20:05 Na de coronastop schiet het peloton weer in gang met de Tour over een maand als hoogtepunt. Voor het eerst start Team Ineos met drie kopmannen die de Ronde al wonnen. Een valkuil? Als één ploeg het spel voor het podium beheerst, is het de ploeg van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal.