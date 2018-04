Bazoer en Verhaegh hard onderuit met Wolfsburg

Gilbert over gebrek aan zeges: 'Of ik zelf ook eens wil juichen? Natuurlijk'

20 april Philippe Gilbert kende in 2017 een uitstekend voorjaar, met zeges in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Dit seizoen blijven de overwinningen voor de oud-wereldkampioen uit, terwijl zijn ploeg Quick Step-Floors de zeges aaneen rijgt: ,,De koerssituatie is dit seizoen soms niet in mijn voordeel'', aldus Gilbert tegen Sporza.