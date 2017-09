Bayern zonder Vidal op jacht naar eerherstel

Rea pakt derde wereldtitel Superbike op rij, Van der Mark negende

17:08 Motorcoureur Jonathan Rea heeft voor het derde jaar op rij de titel gepakt in het WK Superbike. De Noord-Ier deed dat in stijl, door bij de Grote Prijs van Frankrijk de eerste race op het circuit van Magny-Cours te winnen. Rea verzekerde zich met zijn vijftigste overwinning in deze raceklasse al ruim voor het einde van het seizoen van de titel.