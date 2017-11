Bayern zonder geblesseerde Robben naar Mönchengladbach

'Kans op beëindiging schorsing Russen door IAAF nihil'

14:19 De kans is niet groot dat de internationale atletiekfederatie IAAF komend weekeinde de schorsing van de Russische atletiekfederatie opheft. Aan een belangrijke voorwaarde is niet voldaan en dat is het in ere herstellen van het Russische antidopingbureau. Dat zegt de Noor Rune Andersen, die namens de IAAF de ontwikkelingen in Rusland op de voet heeft gevolgd.