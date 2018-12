Bayern wint met speels gemak in Hannover

stadsderby Oosterhou­ter Van Pelt klaar om te vlammen: ‘Een droom om tegen TSC te spelen’

14:00 Bij TSC had hij niet het gevoel een kans in het eerste elftal te krijgen, maar even verderop laat hij als topscorer van de zwart-witte buurman wel degelijk zien het niveau van de derde klasse aan te kunnen. Voor Emiel van Pelt is de aankomende derby van Oosterhout een bijzondere.