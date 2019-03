Bayern werkt aan doelsaldo tegen Mainz

De wedstrijd was tweeënhalve minuut oud toen Robert Lewandowski de score opende met een echte spitsengoal. Op een voorzet van David Alaba werkte de Pool de bal achter Florian Müller, de jonge keeper van Mainz.



Na ruim een half uur begon de grote James-show en liep de Duitse grootmacht weg bij zijn tegenstander. De aanvallende middenvelder maakte er in totaal drie, enkel onderbroken door een treffer van Kingsley Coman. Een mooie was de 4-0, toen hij à la de nog altijd geblesseerde Arjen Robben vanaf rechts naar binnen kwam en de bal met links in de verre hoek legde. Het was de eerste hattrick voor een Colombiaanse speler in de Bundesliga.



Invaller Alphonso Davies kreeg in de 70ste minuut ook nog zijn moment. De 18-jarige winteraankoop uit Canada maakte zijn eerste treffer in het shirt van Bayern door een rebound te benutten.



En dus blijft het onvermeend spannend in de Duitse titelstrijd. Dortmund won gisteren in extremis in Berlijn, waardoor de twee gedeeld aan kop blijven met nog acht wedstrijden te gaan.