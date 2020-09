Bayern vreest in Boedapest voor nieuwe biologische bom

Arkéa bevestigt ondervra­gin­gen renners, arts en fysio weer vrij

23 september Twee renners van wielerploeg Arkéa-Samsic zijn als getuigen verhoord na de inval in het teamhotel vorige week tijdens de Tour de France. Ze zijn na hun ondervraging weer vrijgelaten en mogen ook zonder beperkingen ‘hun beroep als profwielrenner blijven uitoefenen’, meldde de Franse ploeg van de Colombiaanse kopman Nairo Quintana, die is verwikkeld geraakt in een onderzoek naar mogelijke doping.