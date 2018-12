‘Bayern volgende topclub in de rij voor Frenkie de Jong’

Max Verstappen over 2019: ‘Hopelijk hebben we zo'n winnende auto’

7:59 Max Verstappen reed een sterk jaar in de Formule 1. Hij won in 2018 twee races, maar wil volgend seizoen namens Red Bull ook écht meedoen om de wereldtitel. ,,Allereerst moeten we een goede auto bouwen, met een betrouwbare en krachtige motor‘’, aldus Verstappen op de website van de F1.