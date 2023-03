Bayern verslaat Augsburg in doelpuntenfestijn, De Ligt veroorzaakt strafschop

SamenvattingNa de triomf tegen Paris Saint-Germain in de Champions League heeft Bayern München zaterdag ook in de competitie gewonnen. In de Allianz Arena kende de Duitse recordkampioen, waar de alom bejubelde Matthijs de Ligt in de basis stond, weinig moeite met FC Augsburg: 5-3.