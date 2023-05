Bayern verliest en legt rode loper uit voor Dortmund

Zaterdag 3C Seolto heeft het nog in eigen hand na doelpunt in blessure­tijd

Seolto is bij een overwinning volgende week zeker van een plaats in de nacompetitie, bij ieder ander resultaat is het afhankelijk van Hekelingen dat dit weekend niet verslagen kon worden. Zwaluwe verloor van Groote Lindt en kan Seolto volgende week een handje helpen. Klundert verloor bij kampioen IFC, De Fendert bij SSS en Internos bij DFC.