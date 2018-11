Bayern-trainer Kovac: Opgeven doe ik nooit

Kovac verwacht dat zijn elftal optimaal gemotiveerd is. ,,Iedereen begrijpt dat we na een reeks van teleurstellingen van Benfica moeten winnen. De spelers zullen tot het uiterste gaan. De druk is groot maar wij zijn gewend daarmee om te gaan. Op dit moment zijn we alleen met de komende wedstrijd bezig. Wat daarna gebeurt zien we wel.’'

Serge Gnabry is vermoedelijk nog niet fit genoeg om tegen de Portugezen mee te doen, zei Kovac. Thiago, James Rodríguez en Corentin Tolisso zijn al langer geblesseerd en ontbreken zeker. Arjen Robben is hersteld van een knieblessure. Hij viel in het weekeinde tegen Düsseldorf in. Bayern speelt in de Champions League ook nog in Amsterdam tegen Ajax.