Bayern-speler Rafinha onder vuur na verkleedpartij als Arabier met bom

Rafinha had een doos met twee ontstekingslonten bij zich. Daarop stond: vorsicht (voorzichtig). Bayern München deelde de foto aanvankelijk op Twitter, maar verwijderde die weer na kritiek. ,,Halloween is een feest met overdreven kostuums. Het was niet mijn intentie om mensen boos te maken of te kwetsen met mijn vermomming‘’, aldus Rafinha via Twitter.



Zijn ploeggenoten gingen voor een meer gangbare vermomming, als weerwolf, Batman en Jigsaw.