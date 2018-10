Bayern reist zonder Ribéry af naar Griekenland

Teambaas Horner: Dit is de klassieke Max, briljant

9:00 Zijn teambaas Christian Horner was dolenthousiast over het optreden van Max Verstappen in de GP van de Verenigde Staten. ,,Dit is de klassieke Max’', zei Horner nadat de Nederlander van Red Bull vanaf de achttiende startpositie naar de tweede plaats achter winnaar Kimi Räikkönen was gereden.