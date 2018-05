Bayern nog zonder Robben en Neuer

Neuer

Doelman Manuel Neuer heeft wel de groepstraining hervat, nadat hij maanden aan de kant had gestaan vanwege een breukje in zijn voet. De Duitser zit tegen Köln echter nog niet bij de selectie. ,,We moeten voorzichtig zijn'', zei trainer Jupp Heynckes. ,,Manuel heeft al drie keer dezelfde blessure gehad, we mogen niet nog een keer dezelfde fout maken.'' Voor Neuer resten nog hooguit twee wedstrijden met Bayern waarin hij bondscoach Joachim Löw kan overtuigen dat hij mee moet naar het WK in Rusland.