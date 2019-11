Bayern negeert flirt Wenger: ‘Arsène is geen optie als nieuwe coach’

Het was een openlijke flirt van Wenger richting Bayern München bij beIN Sports: ,,We hebben nog niet met elkaar gesproken en weet niet of dat gaat gebeuren, maar ik zou een gesprek met Bayern München nooit afwijzen. Ik ken de mensen die daar leidinggeven al dertig jaar en een tijdje geleden ging ik ook bijna naar Bayern München, maar ik heb de laatste tijd niet meer met ze gesproken. Maar trainen is mijn leven dus natuurlijk zou ik daar geïnteresseerd in zijn", zei de Fransman toen hij gevraagd werd of hij interesse zou hebben in het trainerschap in München.