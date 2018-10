Bayern München zonder Robben en James in bekerduel

Met Rödinghausen treft Bayern München in de tweede ronde van het toernooi om de DFB-Pokal een club die uitkomt in de Regionalliga, het vierde niveau. ,,Het belangrijkste in het bekertoernooi is zorgen dat je door gaat'', zei trainer Niko Kovac van de 'Rekordmeister'. ,,We hebben de laatste drie wedstrijden geconcentreerd gespeeld. We willen dat dinsdag ook doen en ervoor zorgen dat we in de lente nog steeds in de beker zitten.''