Bayern München zonder Coman tegen Chelsea

,,Als ik de tegenstander was, zou ik denken: we hebben niets te verliezen, we leggen alles in de waagschaal”, zei Flick. ,,Ik verwacht dan ook dat Chelsea dat gaat doen. Wij denken daarom nog niet aan Lissabon. We willen iedere wedstrijd winnen, ook deze.” De acht kwartfinalisten gaan de komende twee weken in Lissabon strijden om de eindzege in de Champions League.



