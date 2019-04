Bayern München vliegt naar Azië voor oefenduel met China

De laatste speelronde in de Bundesliga is op 18 mei, maar Bayern is ook nog in de race voor de Duitse beker. Die finale wordt op 25 mei in het Olympiastadion in Berlijn gespeeld. De club uit München neemt het woensdag in de kwartfinale op tegen 1. FC Heidenheim.



Bayern is voor de vierde keer te gast in China. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen reist de selectie in juli nog naar de Verenigde Staten, waar de ploeg drie wedstrijden voor de International Champions Cup zal spelen. In Los Angeles spelen ze tegen Arsenal, in Houston tegen Real Madrid en in Kansas City tegen AC Milan.