Bayern München vernedert Dortmund in cruciaal titelduel

De start was voor Borussia Dortmund met onder meer een schot op de paal van Mahmoud Dahoud. Toch kwam de openingstreffer van de thuisploeg. Een hoekschop en Thiago Alcantara kwam precies op het hoofd van de man die tussen 2008 en 2016 nog voor Borussia Dortmund speelde, Mats Hummels. Het bleek het startsignaal van een vernedering voor de koploper van de Bundesliga.



Na achttien minuten ging Dan-Axel Zagadou namelijk jammerlijk in de fout. De Franse verdediger leverde de bal zo in bij Robert Lewandowski. Een kans die je de Poolse spits van Bayern München niet moet geven. Hij wipte de bal fraai over de uitkomende Borussia Dortmund-doelman Roman Bürki heen en maakte het af middels een halve omhaal: 2-0. Lewandowski kroont zich daarmee tot de allereerste niet-Duitse speler ooit die de mijlpaal van tweehonderd goals in de Bundesliga bereikt. Hij had daar 284 duels voor nodig. Alleen Gerd Müller (234) had minder wedstrijden nodig om tweehonderd Bundesliga-goals te maken.



Het voetbalfeest ging vervolgens vrolijk verder. Thomas Müller was nog heel dicht bij de 3-0 binnen twintig minuten, maar zijn kopbal werd ternauwernood over de lat getikt door Bürki. Het bleek uitstel van executie. Nadat ook Hummels Bürki op zijn pad vond, was het na 41 minuten alsnog raak. Javi Martínez kreeg de bal recht voor zijn voeten en schoot de bal binnen: 3-0.