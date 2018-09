Bayern München traint zonder Robben en Ribéry

Onduidelijk is of de twee geroutineerde vleugelspitsen van Bayern op tijd fit zijn voor de wedstrijd in het Estádio da Luz van Lissabon. De 34-jarige Robben speelde zaterdag de hele wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (3-1) en nam met een fraaie volley de tweede treffer voor zijn rekening. Ribéry (35) bleef op de bank.



Trainer Niko Kovac kan zeker niet beschikken over de langdurig geblesseerden Kingsley Coman, Rafinha en Corentin Tolisso. Bayern München en Benfica zitten in de Champions League in de groep bij Ajax. De Duitse kampioen ontvangt de Amsterdammers op 2 oktober.