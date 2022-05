Bayern München presenteert Noussair Mazraoui: ‘We hebben grote doelen gesteld’

Bayern München heeft de komst van Noussair Mazraoui eindelijk officieel aangekondigd. De back komt transfervrij over van Ajax en tekent een contract tot de zomer van 2026 in München.

Bayern-voorzitter Oliver Kahn gaf aan zeer tevreden te zijn met de komst van de back. „Noussair is de volgende bouwsteen om ons team gericht verder te versterken. We hebben onszelf weer grote doelen gesteld voor het nieuwe seizoen en spelers als Noussair Mazraoui breiden onze mogelijkheden uit. We kijken er enorm naar uit om grote successen met hem te vieren.”

Ook zelf hoopt Mazraoui op grote prijzen met de club. „Vanaf de eerste gesprekken met FC Bayern had ik een goed gevoel en ben blij dat ik naar een van de grootste clubs in Europa verhuis. FC Bayern is zojuist voor de tiende keer op rij Duits kampioen geworden en zal ook volgend jaar tot de kanshebbers behoren om de Champions League weer te winnen. Ik heb voor deze club gekozen omdat ik hier de grootste titels kan winnen.”

Technisch directeur Hasan Salihamidzic is blij dat hij de strijd om Mazraoui heeft gewonnen. „Hij had aanbiedingen uit heel Europa en koos voor ons omdat we een duidelijk plan met hem hebben en we grote doelen met hem willen bereiken. We houden erg van zijn mentaliteit: hij is mentaal helemaal klaar voor deze uitdaging bij Bayern.”

Mazraoui, die zijn aflopende contract bij Ajax niet wilde verlengen, stond naar verluidt ook in de belangstelling van onder meer FC Barcelona. De geboren Zuid-Hollander werd opgeleid bij Ajax en veroverde drie landstitels in Amsterdamse dienst. Enkele weken geleden, na het behalen van het kampioenschap, zei Mazraoui al dat hij overstapt naar München.

Volledig scherm Noussair Mazraoui. © Pro Shots / Toon Dompeling