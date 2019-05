Bayern München nog geen kampioen, Bosz en Stevens gelijk

De boodschap was duidelijk voor Bayern München: bij een zege in Leipzig mocht de ploeg zich voor de 29ste keer kampioen van Duitsland noemen. De koploper van de Bundesliga begon met een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund aan de voorlaatste ontmoeting van het seizoen.



Maar Bayern München won niet. Op bezoek in Leipzig kwam Bayern, met Arjen Robben op de bank, niet verder dan 0-0. Even dacht de koploper nog wel de score te openen. Leon Goretzka volleerde op prachtige wijze de bal tegen de touwen, maar na het bekijken van de VAR-beelden bleek Robert Lewandowski kort daarvoor met een voetje buitenspel te staan. Geen goal dus.



In het vervolg probeerde Bayern München de overwinning, en dus het kampioenschap, veilig te stellen, maar die kwam er niet meer tegen de nummer drie van de Bundesliga. Ook invaller Robben kon in de slotfase zijn stempel niet drukken. In de blessuretijd schoot de Nederlander nog hoog over. En dus moet Bayern München volgende week in eigen huis de landstitel zien te behalen. Dan komt Eintracht Frankfurt op bezoek in de Allianz Arena.