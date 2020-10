Bayern München komt met de schrik vrij in Moskou, opnieuw puntendeling Inter

Champions LeagueBayern München heeft ook het tweede duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Na de 4-0 overwinning op Atlético Madrid was de ploeg van Hansi Flick ditmaal met 1-2 te sterk voor Lokomotiv Moskou.

In een goedgevuld Lokomotiv Stadion deed de thuisploeg in de beginfase niet veel onder voor Bayern München, maar kwamen toch de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Na een vloeiende aanval kopte Leon Goretzka op aangeven van Benjamin Pavard raak en liet hij doelman Guilherme in de korte hoek kansloos. Niet veel later kreeg Kingsley Coman op bijna identieke wijze de kans om de score te verdubbelen, maar ditmaal stond de paal in de weg.

Na rust zette Bayern de zoektocht naar de tweede treffer voort en had Joshua Kimmich die treffer op zijn voeten liggen, alleen slaagde hij er niet in om Lokomotiv Moskou de genadeklap uit te delen. Heel even dacht Robert Lewandowski in de 65ste minuut vanaf elf meter zijn eerste Champions League-treffer van het seizoen te kunnen maken en zijn ploeg op een welverdiende 0-2 voorsprong te zetten, maar scheidsrechter Istvan Kovacs draaide op aanraden van de VAR zijn besluit terug en kende alsnog geen penalty toe. Vijf minuten later maakte Anton Miranchuk aan de andere kant van het veld de gelijkmaker na een snelle uitbraak.

Zè Luis was de gevaarlijkste man aan de kant van Lokomotiv Moskou en kreeg een kwartier voor tijd zelfs een grote kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar net als Miranchuk even later slaagde hij er niet in om te scoren. Waar Lokomotiv Moskou de kansen op de voorsprong onbenut liet, was het Kimmich die zijn misser van even eerder goed maakte door Bayern weer naar de leiding te schieten. Het bleek voor Bayern München genoeg te zijn om de winst over de streep te trekken. Na twee duels gaat Bayern in Groep A fier aan de leiding met zes punten.

Inter speelt opnieuw gelijk

Op bezoek bij Sjachtar Donetsk is Inter er niet in geslaagd om te winnen. De Italianen speelden het eerste groepsduel al met 2-2 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach en kwamen in Donetsk opnieuw niet verder dan een puntendeling. Meerdere malen stond de paal of lat een treffer van Inter in de weg. Romelu Lukaku en Nicolo Barella raakten onder anderen het aluminium. Een kwartier voor tijd hoopte de Belgische spits nog een strafschop te krijgen, maar na bestudering van de beelden gaf ook hier de VAR geen toestemming. Bij Inter speelde Stefan de Vrij de hele wedstrijd mee.

Door het gelijkspel blijft Sjachtar Donetsk leider in de groep met vier punten. De Oekraïners wonnen het eerste groepsduel verrassend met 2-3 van Real Madrid. Inter blijft steken op twee punten uit evenveel wedstrijden.

