Bayern München is voor rust al klaar met Borussia Dortmund en herovert koppositie Bundesliga

met videoBayern München heeft in Der Klassiker voor rust geen spaan heel gelaten van de grootste concurrent in de Bundesliga. De thuisploeg hield zich nog in en won uiteindelijk met 4-2 van Borussia Dortmund. Daardoor grijpt Thomas Tuchel meteen in zijn eerste wedstrijd de koppositie met zijn nieuwe ploeg.

De wedstrijd begon ronduit dramatisch voor de bezoekers, die voor het eerst sinds 2012 de landstitel hopen te winnen. Bayern-verdediger Dayot Upamecano schoot de bal naar voren en Dortmund-doelman Gregor Kobel probeerde deze weg te trappen, maar maaide compleet over de bal heen. Leroy Sané had de bal nog een tikje kunnen geven maar liet hem over de doellijn rollen waardoor Kobel de treffer in de 13de minuut op zijn naam kreeg.

Volledig scherm Matthijs de Ligt juicht met zijn ploeggenoten en de supporters. © AFP

Dortmund kreeg geen ruimte om adem te halen, want de ploeg van Tuchel bleef maar druk zetten. Dat leverde in de 18de minuut de 2-0 op uit een hoekschop. Matthijs de Ligt zag hoe zijn kopbal via het been van Thomas Müller in het doel vloog achter Kobel, die vijf minuten later weer kansloos was toen Müller attent reageerde op een rebound van een schot van Sané en zijn tweede maakte: 3-0.

Borussia Dortmund kwam in de eerste helft niet eens tot een schot op doel en kwam ook na rust zwak uit de kleedkamer. In de 50ste minuut was het Coman die na een schitterende crosspass van Sané kon scoren.

Volledig scherm Thomas Tuchel maakte zijn debuut als coach van Bayern München. © ANP / EPA

Uiteindelijk kwamen er toch nog twee eretreffers voor oude club van Tuchel. Emre Can scoorde uit een strafschop. De ingevallen Donyell Malen verkleinde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de marge tot twee door raak te volleren na een fraai een-tweetje met Raphaël Guerreiro.

Door de zege nam Bayern de koppositie in de Bundesliga weer over van Dortmund. Met nog acht speelronden te gaan, heeft de titelverdediger 2 punten meer dan Borussia.

Tuchelprees zijn ploeg voor de wil om voor de bal te vechten, maar zag ook nog genoeg dat beter moet. ,,We moeten beter willen worden, omdat we beter moeten worden”, zei de nieuwe Bayern-trainer, die tevreden was met de uitslag. ,,Dit was het resultaat dat we wilden.”

De cijfers van de Bundesliga

Bekijk onderaan dit artikel alle voetbalvideo’s, alle uitslagen, het programma en de stand van de Duitse topcompetitie. Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen Bundesliga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Bundesliga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.