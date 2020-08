Bayern München en Cristiano Ronaldo kampioenen van de hervatting

Nu alle grote competities na de hervatting na de corona-periode afgelopen zijn is het tijd om (met behulp van statistiekenbureau OptaSports) de balans op te maken. Welke club is het beste uit de corona-tijd gekomen, welke club het slechtst en welke speler scoorde het meest?

Door Nik Kok

Soeverein Bayern München

De kampioen van de hervatting (en misschien daarom wel de club met de beste papieren voor de nog af te maken Champions League) is Bayern München. Van alle 78 clubs uit de vier grootste competities die na de hervatting in actie kwam is de Zuid-Duitse club de enige die geen enkel punt verloor. Alle negen wedstrijden werden gewonnen door Bayern. Gemiddeld genomen behaalde club dus 3 punten per wedstrijd.

De Spaanse kampioen Real Madrid kwam daar met 2,82 punt nog het dichtste bij: het gelijkspel tegen Leganès op de laatste speeldag toen de club al kampioen was doet De Koninklijke de das om. De vrij verrassende nummer drie is de gevallen topclub AC Milan met dertig punten uit twaalf wedstrijden (2,5 punt gemiddeld) in de Serie A. Net meer dan Manchester City (2,4) en de seizoenrevelatie Atalanta Bergamo (2,31).

City op schot

Manchester City had het vizier na de coronaperiode het scherpst staan. De ploeg van manager Pep Guardiola scoorde liefst 34 keer in tien wedstrijden. Dat is gemiddeld meer dan de doelpunten die Robert Lewandowski en co voor Bayern maakten. Maar ook het AC Milan van de niet aan stoppen denkende Zlatan Ibrahimovic scoorde veel (35 keer in 12 wedstrijden). Manchester City kreeg ook slechts vier doelpunten tegen. Het minste van alle clubs na de hervatting.

Puntloos Norwich

Het Norwich City van de Nederlandse doelman Tim Krul stond er voor de coronaperiode al beroerd voor maar na het is na de hervatting niet veel beter gegaan. Als enige club in de grootste competities die weer werden hervat pakte de club geen enkel punt. Alle negen wedstrijden gingen verloren waarna degradatie een feit was. Norwich wist in negen wedstrijden ook slechts één keer te scoren. Dat is nog slechter dan het vermaarde Schalke 04 dat in Duitsland nog slechts twee punten na de hervatting wist te halen. SPAL uit Ferrara was de slechtste in Italië.

Toch weer Ronaldo

Hij moest de topscorerstitel in de Serie A tot zijn spijt nipt aan Ciro Immobile van Lazio laten maar de 35-jarige Ronaldo mag zich toch de speler noemen met de meeste competitiedoelpunten na de hervatting achter zijn naam. De Portugees wist tien keer het net te vinden. Dat is meer dan Robert Lewandowski van Bayern München, Raheem Sterling van Manchester City en diezelfde Immobile.

Gemiddeld genomen is Robert Lewandowski trouwens wel de topschutter van de hervatting. De Poolse spits scoorde negen keer in acht wedstrijden. Dat is gemiddeld 1,13 keer per wedstrijd. Ronaldo had voor zijn tien goals, elf wedstrijden nodig. Raheem Sterling van Manchester City loopt met zijn negen goals in negen wedstrijden keurig één op één.