Bayern München boos op Deschamps na oproepen Hernández

,,Het gedrag van de Franse bond irriteert me”, zegt bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van de Duitse kampioen. ,,Lucas Hernández kon door zijn blessure afgelopen week niet spelen in de Champions League tegen Tottenham Hotspur en ook niet in de Bundesliga tegen Hoffenheim. Ook de uitspraak van Deschamps dat Hernández desnoods met één been voor Frankrijk wil spelen, heeft ons zeer verrast.”

Deschamps reageerde in L’Équipe rustig op de commotie. ,,We twijfelen niet aan de diagnose die bij Bayern is gesteld. Maar we spelen niet vandaag, we spelen vrijdag. Daarom willen we in alle rust bekijken hoe Hernández er voor staat. Misschien gaat het snel beter met hem. Aan de andere kant begrijp ik volkomen dat zijn club het liefst heeft dat hij in Duitsland in alle rust aan zijn herstel werkt. Ik begrijp hun reactie wel.”