Bayern mist Lewandowski tegen Celtic

Over de lijn Korte als een duveltje uit een doosje: ‘Ik zag direct dat hij erin zat’

0:16 Giovanni Korte keerde de wedstrijd kort na rust met zijn verrassende 1-2. ,,Het was niet mijn mooiste goal, maar hij zat er wel in”, glunderde de Hagenaar na afloop van FC Utrecht – NAC (2-2). Even was er twijfel of zijn inglijdertje over de doellijn was geweest. ,,Niet bij mij”, zegt Korte.