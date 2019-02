Bayern mist Boateng en Robben in Liverpool

Boateng blijft thuis vanwege een maag- en darminfectie. Ribéry ontbreekt omdat zijn vrouw net is bevallen van hun vijfde kind. De Fransman reist zijn ploeg later achterna. Robben herstelt nog van een dijbeen- en heupblessure.

Wel erbij is Kingsley Coman, hoewel de 22-jarige Fransman vrijdag in het duel met FC Augsburg een blessure aan zijn linkervoet heeft opgelopen. In hoeverre hij in staat is te spelen dinsdag blijft onduidelijk. ,,Het ziet er iets beter uit’', zei technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Volgens voorzitter Uli Hoeness zou een gelijkspel op Anfield een droomresultaat zijn voor de Duitse kampioen. ,,Het zou geweldig zijn als ons dat lukt’', zei de oud-speler, bijgestaan door Salihamidzic die het belang van een uitdoelpunt onderschreef. Hij hoopt op een stabiel optreden van het team dat de laatste weken vooral in verdedigend opzicht geen al te grootse indruk maakt. ,,We moeten op ons best zijn in Liverpool. Maar we hebben geen ploeg die afwachtend speelt. We willen de bal hebben, de wedstrijd controleren.’'