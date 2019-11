Bayern maakt pas op de plaats na afstraffing, Gladbach te sterk voor Bosz

Op één punt van Dortmund volgt ook na vanmiddag nog altijd Leipzig. De ploeg van topspits Timo Werner rekende in de eigen Red Bull Arena op niet mis te verstane wijze af met Mainz. Bij de uitploeg speelde Boëtius ruim 70 minuten en St. Juste het hele duel. Met name voor die laatste ex-Feyenoorder werd het een lange middag. Zijn defensie kreeg namelijk acht treffers om de oren, waaronder een hattrick van Werner, en stelde daar zelf niks tegenover.



Er kwam om 15.30 uur nog één Nederlander in actie. Aanvoerder Davy Klaassen gaf met Werder Bremen in de laatste minuut de zege uit handen tegen Freiburg, dat enkele minuten eerder nog met een man minder was komen te staan. Het werd 2-2 in het Weserstadion, waardoor Werder op de twaalfde plaats blijft steken.