Bayern lost RB Leipzig af als koploper, afstraffing in thuisduel voor Schreuder

Met vier overwinningen en één gelijkspel (tegen Bayern München) was RB Leipzig uitstekend aan het nieuwe Bundesliga-seizoen begonnen. De ploeg van coach Julian Nagelsmann was vanmiddag gastheer voor Schalke 04, dat met tien punten uit de eerste vijf wedstrijden ook geen onverdienstelijke start van de competitie kende.



Hoewel de club uit Leipzig de betere ploeg was in eigen huis hielp een hoekschop Schalke 04 enorm in het zadel. Omar Mascarell kopte de de bal door, waarna Salif Sané op de goede plek stond om de 0-1 binnen te knikken. Het bleek de start van een pijnlijke middag voor de Bundesliga-koploper. Uitblinker Harit maakte er voor rust nog 0-2 van vanaf de stip, waarna in de tweede helft ook nog de 0-3 viel via Rabbi Matondo.



Door een enorme flater van Schalke 04-doelman Alexander Nübel (hij sloeg een schot van Emil Forsberg via onderkant lat in eigen doel) werd het nog wel 1-3, maar dat kon de eerste nederlaag van het seizoen niet voorkomen voor de ploeg van Nagelsmann.



Tekst gaat verder onder de foto...