Bayern legt Frankfurt met invallers Gravenberch, De Ligt en Mazraoui op de pijnbank

Bayern München is de jacht op de elfde landstitel op rij begonnen met een klinkende zege op Eintracht Frankfurt. Zonder Nederlanders aan de aftrap kleineerde de Duitse Rekordmeister de winnaar van de Europa League in het Deutsche Bank Park met liefst 6-1. Ryan Gravenberch viel na een klein uur in, korte tijd later gevolgd door Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Joshua Zirkzee bleef op de bank.

Ook zonder de naar FC Barcelona vertrokken spits Robert Lewandowski blijkt de regerend landskampioen makkelijk te kunnen scoren. Bij rust leidde Bayern al met 5-0. Die voorsprong had gezien de hoeveelheid kansen zelfs nog hoger kunnen zijn.

De Ligt, Gravenberch en de Marokkaanse oud-Ajacied Mazraoui zagen vanaf de reservebank Joshua Kimmich de score al in de vijfde minuut openen vanuit een vrije trap. Benjamin Pavard verdubbelde de score in de tiende minuut. Thomas Müller had de bal halverwege de eerste helft voor een leeg doel voor het inschieten, maar hij raakte de paal.

Via de van Liverpool overgekomen aanvaller Sadio Mané werd het binnen het half uur alsnog 3-0. Bayern spaarde Frankfurt niet en liep Jamal Musiala en Serge Gnabry nog verder uit. De Franse invaller Randal Kolo Muani verkleinde de achterstand in de 64ste minuut wat, waarna Musiala met zijn tweede treffer in de 83e minuut het laatste woord had.

Gravenberch viel in de 57ste minuut in en De Ligt en Mazraoui beiden in de 82ste minuut.

