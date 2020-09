Bayern laat niets heel van Schalke: wereldassist Lewandowski hoogtepunt bij monsterzege

Op 23 augustus zette Bayern München de kroon op het afgelopen seizoen. Paris Saint-Germain werd in de Champions League-finale met 0-1 verslagen en daarmee maakte de ploeg van coach Hansi Flick de treblewinst compleet nadat eerder ook de Bundesliga en de DFB-Pokal gewonnen werden. Vrijdagavond, nog geen maand later, wachtte alweer de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En daarin liet Bayern wederom zien wie de grote titelfavoriet is voor het komende Bundesliga-seizoen.

Al binnen vier minuten had Serge Gnabry zijn eerste goal van het seizoen in het netje liggen. Hij verzorgde daarmee de snelste openingsgoal van het Bundesliga-seizoen in achttien jaar tijd. Het seizoen is begonnen, wilde de Duitser daar maar mee zeggen. De goal van Gnabry was het startschot van een ongekende vernedering voor Schalke 04. Bij rust stond alweer een een 3-0 voorsprong op het scorebord tegen het armzalige Schalke. Leon Goretzka schoot na negentien minuten de 2-0 tegen de touwen, waarna Robert Lewandowski na een ruim half uur de 3-0 maakte vanaf de penaltystip. De Poolse spits maakte daarmee zijn 163ste Bundesliga-goal voor Bayern München en daarmee passeerde hij Karl-Heinz Rummenigge op de all-time ranglijst. Alleen Gerd Müller maakte nog meer goals dan Lewandowski.

Na rust werd het er allemaal niet veel beter op voor de bezoekers uit Gelsenkirchen. De debuterende Leroy Sané, waarvoor 45 miljoen euro werd betaald, kreeg ook nog vleugels en zorgde met twee assists op Gnabry ervoor dat de score werd opgekrikt tot 5-0 binnen het uur. De koek was daarmee nog lang niet op. Lewandowski zorgde vervolgens voor de ‘Assist van het Seizoen’ door met een hakje achter zijn standbeen, een heuse rabona , Thomas Müller te bedienen. Hij maakte zijn tweehonderdste goal in dienst van Bayern München en zette de jacht naar de dubbele cijfers voort namens de regerend landskampioen.

Na die weergaloze assist van Lewandowski bekroonde de van Manchester City overgekomen Sané ook nog zijn ijzersterke debuut. Hij deed zijn oude ploeg Schalke pijn met de 7-0, waarna de zeventienjarige Jamal Musiala ook nog een duit in het zakje deed. De jonge Engelsman maakte zijn eerste goal in de hoofdmacht van Bayern München en bepaalde daarmee de eindstand op 8-0. Hij werd bovendien de jongste doelpuntenmaker ooit voor Bayern in de Bundesliga.



Joshua Zirkzee mocht kort voor tijd nog invallen, maar kon de score niet nog verder opkrikken. Desalniettemin boekte Bayern wel de grootste zege ooit op Schalke 04: 8-0. Tevens de grootste zege ooit in de eerste speelronde van het Duitse voetbalseizoen. Het is duidelijk: het Bundesliga-seizoen is begonnen.