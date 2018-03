'Bayern laat Lewandowski niet gaan'

De Spaanse krant El Mundo Deportivo wist zaterdag te melden dat Real Madrid al met Lewandowski heeft onderhandeld over een tweejarig contract. Volgens Kicker is Bayern daar niets van bekend. De clubleiding zou de Pool te kennen hebben gegeven dat een voortijdig vertrek onbespreekbaar is, tenzij er een megabod komt van meer dan 100 miljoen euro.